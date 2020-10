Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : la perte nette a doublé, à 2,12 milliards USD Cercle Finance • 29/10/2020 à 12:19









(CercleFinance.com) - A l'issue du 3e trimestre, Equinor publie EBIT de -2,01 milliards d'USD, en forte chute par rapport au 3e trimestre 2019 (-469 millions USD). La perte nette d'Equinor a doublé entre le 3e trimestre 2019 et le 3e trimestre 2020, passant de 1,1 milliard à 2,12 milliards USD. Selon Equinor, la diminution est principalement attribuable à la baisse des prix des liquides et du gaz ainsi qu'aux dépréciations nettes principalement liées à des hypothèses de prix réduits et à des mises à jour négatives. Equinor assure toutefois être en bonne voie pour mettre en oeuvre son plan de 3 milliards USD destiné à renforcer la résilience financière, incluant une réduction des coûts d'exploitation de 0,70 milliard USD.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -3.28% EQUINOR LSE Intl -1.43% EQUINOR OTCBB 0.00%