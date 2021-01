Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : l'Etat de New-York séduit par l'éolien offshore Cercle Finance • 14/01/2021 à 11:18









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir été sélectionné pour fournir à l'État de New York de l'énergie éolienne offshore dans le cadre de l'un des plus importants marchés d'énergies renouvelables aux États-Unis à ce jour. Equinor et son partenaire stratégique bp fourniront une capacité de production de 1260 mégawatts (MW) d'énergie éolienne offshore à partir du parc éolien offshore Empire Wind 2, et de 1230 MW supplémentaires à partir de Beacon Wind 1 - en plus de l'engagement existant portant sur la fourniture à New-York de 816 MW depuis Empire Wind 1 - soit un total de 3,3 gigawatts (GW) d'électricité pour l'État. 'Ces projets fourniront de l'électricité renouvelable locale à New York et joueront un rôle majeur dans les ambitions de l'État de devenir un centre mondial de l'éolien offshore', explique Anders Opedal, directeur général d'Equinor.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +1.39% EQUINOR LSE Intl +1.82% EQUINOR OTCBB +4.82%