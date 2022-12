Equinor: investit dans un projet solaire de 531 MW au Brésil information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 12:49

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir pris la décision finale d'investissement dans le projet solaire 'Mendubim' de 531 MW au Brésil.



Située dans l'État de Rio Grande do Norte, Mendubim est une joint-venture entre Scatec, Hydro Rein et Equinor, rappelle Equinor. Chaque partenaire en détient 33,3% et fournira conjointement des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC).



L'exploitation et la maintenance ainsi que les services de gestion des actifs de la centrale seront assurés par Scatec et Equinor.



'A partir de 2024, Mendubim produira annuellement environ 1,2 TWh d'électricité, ce qui équivaut à la consommation d'électricité de 620 000 foyers brésiliens', déclare Olav Kolbeinstveit, vice-président senior pour l'énergie et les marchés au sein de la division énergies renouvelables d'Equinor.



Le projet nécessite des dépenses d'investissement de l'ordre de 430 M$ qui seront financées par une combinaison de financements et d'apport en fonds propres des partenaires.



Environ 60 % de l'électricité produite sera vendue dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité (PPA) de 20 ans avec Alunorte, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'alumine pour l'industrie de l'aluminium. Les 40 % restants de la production seront vendus sur le marché de l'électricité au Brésil.