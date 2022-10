Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: investit dans le stockage de batteries information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 10:00









(CercleFinance.com) - Equinor annonce un investissement dans le projet de stockage de batteries de Blandford Road dans le sud du Royaume-Uni.



Il s'agira du premier actif de stockage de batterie commercial pour Equinor ainsi que du premier projet réalisé à partir du partenariat avec Noriker Power.



'Au cours des 10 derniers mois, nous avons investi dans deux grandes sociétés de développement de stockage de batteries, Noriker Power au Royaume-Uni et East Point Energy aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes passés à l'étape suivante et avons sanctionné notre premier projet commercial de stockage de batteries ', a commenté Olav Kolbeinstveit, vice-président senior pour l'énergie et les marchés au sein des énergies renouvelables chez Equinor.



Equinor a acquis une participation de 45 % dans Noriker Power Limited en décembre 2021.



Le projet Blandford Road est un actif de stockage par batterie de 25 MW / 50 MWh situé dans le Dorset.



La construction du projet débutera en janvier 2023. Celui-ci devrait être opérationnel au troisième trimestre de la même année.





