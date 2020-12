Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : investit dans le champ de Statfjord Øst Cercle Finance • 22/12/2020 à 10:31









(CercleFinance.com) - Equinor et ses partenaires de licence ont décidé d'investir 3 milliards NOK dans le champ de Statfjord Øst de la mer du Nord pour permettre la récupération de 23 millions de barils équivalent pétrole. 'La décision d'améliorer la récupération sur Statfjord Øst ajoutera une valeur considérable à la société et aux propriétaires et créera des effets positifs pour les fournisseurs', analyse Kjetil Hove, vice-président senior d'Equinor pour Field Life eXtension (FLX). Au total, quatre nouveaux puits seront forés à partir de modèles sous-marins existants, en 2022-2024. Le projet comprend également des modifications sur la plateforme Statfjord C et un nouveau pipeline pour le gazoduc, contribuant à l'allongement de la durée de vie de la plateforme Statfjord C et du champ Statfjord Øst vers 2040. Grâce à ce projet, le facteur de récupération prévu est porté à 62% - contre 56% précédemment. Le démarrage de la production est prévu pour 2024.

