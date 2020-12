Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : investit 550M$ pour renforcer sa présence en Russie Cercle Finance • 11/12/2020 à 14:57









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir conclu un accord avec Rosneft afin d'accroître sa présence en Russie en prenant une participation de 49% dans LLC KrasGeoNaC (KGN), une société qui dispose de douze licences d'exploration et de production onshore conventionnelles en Sibérie orientale. Le montant de la transaction s'établit à 550 millions de dollars. Equinor précise que l'une de 12 licences concerne le développement de North Danilovsky, dont la production devrait atteindre 40 000 barils de pétrole par jour d'ici 2024, avec des plans ultérieurs pour l'augmenter à 70 000 barils/jour. Conformément à l'accord de 2018 passé entre Equinor et Rosneft pour coopérer en matière de santé, de sécurité et de durabilité, les deux partenaires poursuivront leur coopération dans ces domaines sur l'ensemble des actifs de KGN.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +0.58% EQUINOR LSE Intl +0.69% EQUINOR OTCBB 0.00%