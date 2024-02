Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: incendie maîtrisé à Bergen, les questions demeurent information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - La société Equinor annonce avoir été informée hier d'un dégagement de fumée s'échappant d'un kiosque électrique de la raffinerie de Mongstad, près de Bergen (Norvège).



L'incendie a été maîtrisé et éteint un peu plus de 2h30 après son signalement.



L'usine a été fermée et évacuée. Equinor fait savoir qu'il y avait 950 personnes dans les locaux lorsque l'incident s'est produit.



'Il est trop tôt pour dire quoi que ce soit sur les causes de l'incident', ajoute Equinor.





Valeurs associées EQUINOR Tradegate -0.02% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl +1.74% EQUINOR OTCBB 0.00%