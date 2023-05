Equinor: inauguration du champ de Njord en mer de Norvège information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 14:46

(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir que le champ de Njord en mer de Norvège sera officiellement inauguré ce 15 mai par le ministre du pétrole et de l'énergie, Terje Aasland.



La plate-forme et le navire flottant de stockage et de déchargement (FSO) ont subi d'importantes améliorations et sont maintenant prêts à doubler la durée de vie du champ - et plus que doubler la production, souligne Equinor.



'Avec la guerre en Ukraine, les exportations de pétrole et de gaz norvégiens vers l'Europe n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui. La réouverture de Njord permet à la Norvège de rester un fournisseur stable de gaz pour l'Europe pendant de nombreuses années à venir ', a déclaré Terje Aasland, ministre du Pétrole et de l'Énergie.