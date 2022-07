Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: hausse des accidents corporels sur 12 mois information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 10:39









(CercleFinance.com) - Equinor annonce que les résultats de sécurité du deuxième trimestre 2022 sur les 12 derniers mois montrent que la fréquence des incidents graves est restée au même niveau qu'au premier trimestre, tandis que la fréquence des accidents corporels est en hausse.



Ainsi, à la fin du deuxième trimestre, la fréquence des incidents graves (SIF) était de 0,5 par millions d'heures travaillées sur les 12 derniers mois, contre 0,4 un an plus tôt à la même période. La plupart des incidents sont liés à des chutes d'objets, précise Equinor.



Au 2e trimestre, la fréquence totale des blessures enregistrables (TRIF) - incluant les incidents graves - au cours des 12derniers mois était de 2,5 par millions d'heures travaillées contre 2,4 au premier trimestre.



'Nous n'avons pas réussi à infléchir la courbe en matière de blessures. Il ne suffit pas d'apprendre de chaque incident individuel, nous devons également intensifier le travail que nous faisons chaque jour pour renforcer une culture de sécurité proactive', déclare Jannicke Nilsson, vice-présidente exécutive en charge de la sûreté, de la sécurité et de la durabilité.



Par ailleurs, dix fuites de pétrole et de gaz ont été enregistrées au cours des 12 derniers mois, contre douze l'an dernier à la même période.





