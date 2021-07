Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : forte hausse de l'activité, retour aux bénéfices information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 10:59









(CercleFinance.com) - Equinor a publié un chiffre d'affaires total de 17,4 Mds$ au titre du 2e trimestre 2021, soit une hausse de près de 130% par rapport au 2e trimestre 2020 (7,6 Mds$). L'EBIT trimestriel s'établit à 5,3 Mds$, contre -472 M$ pour la même période douze mois plus tôt. L'augmentation s'explique notamment par la hausse des prix des hydrocarbures et du gaz et par des reprises de dépréciations. Ainsi, après une perte nette de 251 M$ enregistrée au 2e trimestre 2020, Equinor a renoué avec les bénéfices un an plus tard, à 1,9 Md$. A l'issue du premier semestre, le chiffre d'affaires d'Equinor s'établit à 35 Mds$, en hausse de 54% par rapport au 1er semestre 2020. La compagnie publie un bénéfice net semestriel de 3,8 Mds$, contre une perte de presque 1 Md$ un an plus tôt. Equinor estime que la production 2021 devrait s'établit environ 2% au-dessus du niveau de 2020. Par ailleurs, les dépenses organiques d'investissement devraient être comprises entre 9 et 10 Mds$ pour 2021-2022 puis environ 12 Mds$ pour 2023-2024 en moyenne.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -0.49% EQUINOR LSE Intl -0.53% EQUINOR OTCBB -3.80%