Equinor: fort recul des bénéfices au 4e trimestre et en 2023

(CercleFinance.com) - Equinor a publié ce matin un résultat d'exploitation de 8,7 milliards de dollars au titre du 4e trimestre 2023, en repli de 47%, pour un bénéfice net de 2,6 milliards de dollars, en recul de 67% par rapport au 4e trimestre 2022.



Equinor a enregistré une forte production au quatrième trimestre de 2197 Mbep par jour, contre 2046 au même trimestre de 2022, ce qui a permis croissance de la production pour 2023 à 2,1%, soit au-dessus des prévisions actualisées de 1,5%.



Néanmoins, la forte chute des prix du gaz en 2023 a plus que compensé la hausse de la production.



Sur l'ensemble de l'exercice, Equinor enregistre un bénéfice net de 11,9 milliards de dollars, en recul de 59% par rapport à 2022 (28,7 milliards de dollars).



Anders Opedal, président-directeur général d'Equinor, met en avant les investissements réalisés dans 'un portefeuille rentable qui contribuera à la croissance future'.



' D'ici 2030, nous prévoyons un flux de trésorerie important et en croissance rapide provenant de nos énergies renouvelables et des activités à faibles émissions de carbone', a-t-il conclu.





