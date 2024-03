Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: finance la recherche fondamentale universitaire information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 15:11









(CercleFinance.com) - Equinor annonce la signature d'accords de financement de la recherche fondamentale dans cinq universités norvégiennes et la Norwegian School of Economics (NHH) pour une valeur de 380 millions NOK sur cinq ans (soit plus de 33 ME).



Outre le NHH, des accords ont été signés avec l'Université norvégienne des sciences et technologies (NTNU), l'Université d'Oslo, l'Université de Bergen, l'Université de Stavanger et l'Université de Tromsø - l'Université arctique de Norvège.



Les accords couvrent la période 2024-28 et font partie du programme académique d'Equinor qui dure depuis 15 ans.



'L'accord académique nous permet d'augmenter nos efforts de recherche et de renforcer la coopération avec d'autres universités de renommée internationale et de contribuer ainsi avec de nouvelles connaissances et solutions à une société nette zéro', déclare Toril Hernes, pro-recteur de NTNU.





Valeurs associées EQUINOR Tradegate -0.60% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl -0.12% EQUINOR OTCBB -0.15%