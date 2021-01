Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : finalise une transaction avec bp sur l'éolien Cercle Finance • 29/01/2021 à 16:16









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir finalisé la vente à bp d'une participation de 50% dans les actifs d'Empire Wind et de Beacon Wind sur la côte est des États-Unis, pour une contrepartie totale en espèces d'environ 1,1 milliard d'USD. Cette transaction est la première étape du partenariat stratégique dans l'éolien offshore qui voit Equinor et bp unir leurs forces pour permettre une croissance rentable de l'éolien offshore aux États-Unis. Le 13 janvier dernier, la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) a ainsi annoncé qu'Equinor et bp avaient été sélectionnés pour fournir à l'État de New York de l'énergie éolienne offshore dans le cadre de l'un des plus importants marchés d'énergies renouvelables aux États-Unis à ce jour.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -0.77% EQUINOR LSE Intl -0.79% EQUINOR OTCBB 0.00%