Equinor : finalise la cession du champ de Bakken pour 900M$

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir finalisé la vente du champ de Bakken (Dakota du Nord et Montana) à Grayson Mill Energy pour un montant total d'environ 900 millions USD. Equinor continuera toutefois d'exploiter les actifs jusqu'à quatre mois après la vente, dans le cadre d'un accord de service de transition convenu avec Grayson Mill Energy. Presque tout le personnel sur le terrain et beaucoup de ceux des équipes de support travaillant sur les actifs de Bakken seront transférés à Grayson Mill Energy, à l'issue de la période de transition.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +0.69% EQUINOR LSE Intl -0.20% EQUINOR OTCBB +2.81%