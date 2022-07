Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: fin du mouvement de grève, reprise d'activité information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 12:24









(CercleFinance.com) - Equinor annonce ce matin la reprise de l'activité sur les champs de Gudrun, d'Oseberg Sud et d'Oseberg Est, le mouvement de grève conduit par l'organisation syndicale Lederne ayant pris fin.



Le gouvernement norvégien est intervenu hier dans la soirée avec un arbitrage s'appuyant sur la convention collective de base.



Les process de redémarrage de la production ont été lancés dans la foulée sur toutes les installations affectées par la grève. Par conséquent, 'tous les champs devraient être à nouveau opérationnels dans quelques jours', souligne Equinor.





Valeurs associées EQUINOR Tradegate -0.48% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl -1.30% EQUINOR OTCBB 0.00%