Equinor: feu vert pour le plan d'exploitation d'Oseberg 01/12/2022 à 14:41

(CercleFinance.com) - Equinor annonce que son plan de développement et d'exploitation du champ Oseberg a été approuvé ce jour par le ministère norvégien du Pétrole et de l'Énergie.



Les partenaires du projet comptent investir 10 milliards de couronnes norvégiennes (soit un peu moins d'un milliard d'euros) dans la modernisation des infrastructures afin d'augmenter la production de gaz et réduire les émissions de CO2.



Equinor indique que l'installation de deux nouveaux compresseurs sur le Oseberg Field Center permettra d'augmenter de 54 % le niveau des réserves de gaz et de pétrole récupérables restantes d'Oseberg à compter de 2025.



De plus, les émissions de la production d'Oseberg seront réduites grâce à une électrification partielle du centre de terrain d'Oseberg et de la plate-forme sud d'Oseberg.



Selon Equinor, cette reconstruction fera d'Oseberg le troisième plus grand champ gazier de Norvège, après Troll et Snøhvit, en matière de réserves restantes. Son démarrage est prévu pour 2026.