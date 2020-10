Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : fermeture d'une 4ème plate-forme suite à la grève Cercle Finance • 05/10/2020 à 11:00









(CercleFinance.com) - La compagnie pétrolière norvégienne Equinor a annoncé ce matin la fermeture d'une quatrième plate-forme pétrolière supplémentaire en mer du Nord en raison d'une grève du personnel qui a débuté la semaine dernière. L'entreprise a déclaré que 54 membres du syndicat Lederne sont actuellement en grève sur les plateformes Gudrun, Gina Krog et Kvitebjorn. 'Le champ de Valemon doit être fermé car il est lié à Kvitebjorn', a ajouté la société dans un communiqué. La production de la plate-forme Johan Sverdrup se poursuit, mais 43 membres de Lederne sont en grève sur le champ pétrolier depuis mercredi, a souligné Equinor. La grève est le résultat d'une rupture de la médiation dans les négociations salariales entre l'organisation patronale Norwegian Oil and Gas Association et le syndicat Lederne, a déclaré le groupe.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +1.97% EQUINOR LSE Intl +2.22% EQUINOR OTCBB 0.00%