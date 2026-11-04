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Equinor ferme la plate-forme pétrolière et gazière norvégienne de Visund à la suite d'un incendie, rapporte la NRK
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 16:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société norvégienne Equinor

EQNR.OL a évacué 70 personnes et interrompu la production sur sa plateforme pétrolière et gazière de Visund mercredi en raison d'un incendie survenu dans un système électrique, a déclaré un porte-parole de l'entreprise à la chaîne publique NRK, ajoutant que les flammes avaient été éteintes.

* L'arrêt de la production devrait durer au moins jusqu'à jeudi matin, a indiqué la société dans un communiqué de marché distinct publié via Gassco

* Equinor n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire

* Visund, qui produit principalement du gaz, est détenue par Equinor (à 53,2 %), Petoro (à 30 %), ConocoPhillips COP.N (à 9,1 %) et Repsol (à 7,7 %)

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