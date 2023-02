Equinor: étudie le projet Dogger Bank D avec SSE Renewables information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 12:43

(CercleFinance.com) - Equinor et SSE Renewables annoncent réaliser des travaux de cadrage préliminaires afin d explorer les options de développement d'une quatrième phase dite 'D' du plus grand parc éolien offshore au monde, Dogger Bank.



La proposition de Dogger Bank D nécessiterait une nouvelle ordonnance d'autorisation de développement et pourrait ajouter 1,32 GW supplémentaire de capacité éolienne offshore à fond fixe aux 3,6 GW déjà en construction avec les phases A, B et C du projet.



Equinor et SSE Renewables détiennent chacun 50 % du développement proposé de Dogger Bank D.



Le projet Dogger Bank D serait situé dans la zone est de la concession du Dogger Bank C, ce qui ferait plus que doubler l'utilisation de la superficie existante. La progression du projet reste soumise à un accord avec The Crown Estate.



Deux options sont explorées pour l'énergie générée par Dogger Bank D : un raccordement au réseau et/ou la production d'hydrogène vert.