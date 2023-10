Equinor: entrée en production du parc éolien Dogger Bank information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 12:01

(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir que le grand parc éolien offshore au monde, Dogger Bank, est désormais connectée au réseau national britannique et a commencé à exporter de l'électricité pour la première fois vers les foyers et les entreprises britanniques.



'Il s'agit d'une étape majeure dans le développement de l'industrie et la transition vers un système énergétique plus propre et plus sûr', souligne Equinor.



Le parc éolien Dogger Bank de 3,6 GW est en cours de construction dans les eaux britanniques à 70 milles marins (130 km) au large des côtes du Yorkshire et dans la mer du Nord britannique en trois phases de 1,2 GW connues sous le nom de Dogger Bank A, B et C.



L'entrée en production a suivi l'installation de la première turbine Haliade-X de 13 MW de GE Vernova, l'une des plus grandes et des plus puissantes au monde, sur le site de Dogger Bank.