Equinor: entrée en production du champ de Breidablikk

(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir que la production du champ de Breidablikk, en mer du Nord, a démarré ce jour avec quatre mois d'avance sur le calendrier prévu et dans les limites du budget.



Relié à la plateforme Grane, le champ sous-marin contient près de 200 millions de barils de pétrole récupérables. Les partenaires sont Equinor (opérateur), Petoro, Vår Energi et ConocoPhillips.



'Ce projet très rentable fournira des volumes importants au marché et créera une grande valeur pour la société norvégienne et les propriétaires', souligne Geir Tungesvik, vice-président exécutif d'Equinor pour les projets, le forage et l'approvisionnement.



Breidablikk est en cours de développement avec 22 puits sous-marins forés à partir de quatre gabarits. Des pipelines et des câbles ont été installés entre l'installation sous-marine et la plateforme Grane, qui a été modifiée pour recevoir le flux de puits.



'Au maximum, Breidablikk devrait envoyer entre 55 000 à 60 000 barils de pétrole quotidiennement sur le marché, principalement vers l'Europe ', déclare Kjetil Hove, vice-président exécutif d'Equinor pour l'exploration et la production en Norvège.





