Equinor : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 20/04/2020 à 11:21









(CercleFinance.com) - Le titre Equinor avance ce matin de +2%, porté par l'analyste Credit Suisse qui confirme sa recommandation 'Surperformance' sur celui-ci. Il revoit également à la hausse son objectif de cours sur la valeur, passant de 170 à 210 couronnes norvégiennes. 'Nous notons une partie sous-estimée de l'entreprise : le portefeuille éolien offshore d'Equinor. Nous évaluons ce segment à lui seul à une valeur d'entreprise de 11 milliards de dollars, entraînant la majeure partie de notre augmentation de prix-cible, les actions reflétant actuellement peu ou pas sa valeur', indique le broker.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -2.96% EQUINOR LSE Intl +1.90% EQUINOR OTCBB +7.95%