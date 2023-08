Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: en forte hausse après le relèvement de RBC information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 12:07









(CercleFinance.com) - L'action Equinor est en forte progression mercredi à la Bourse d'Oslo et contribue très largement à la hausse de l'indice OSEBX après la décision de RBC de relever sa recommandation sur la valeur.



Dans une note envoyée à ses clients, le courtier canadien indique désormais afficher une opinion 'surperformance' sur le titre du groupe énergétique norvégien, contre 'performance en ligne avec le secteur' jusqu'ici.



Son objectif de cours reste inchangé, à 390 couronnes.



RBC fait remarquer que l'action Equinor a sous-performé ses principaux comparables depuis le début de l'année en raison de la normalisation des prix européens du gaz après leurs niveaux exceptionnellement élevés de 2022.



Le broker souligne pourtant que la solidité du bilan du groupe, tout comme de sa situation de trésorerie, devrait lui permettre de maintenir l'an prochain sa politique de rémunération aux actionnaires aux mêmes niveaux que cette année.



Cette perspective signifie, selon ses calculs, que la société devrait redistribuer à ses actionnaires l'équivalent de près de 40% de sa capitalisation boursière sur la période 2023-2024.



A la Bourse d'Oslo, le titre Equinor grimpait de 3,7% mercredi, signant la plus forte progression de l'indice OSEBX, lui-même en hausse de 1,6%. Son cours de Bourse perd encore 8% depuis le début de l'année.





