Equinor: électrification des plateformes depuis la terre

(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir que les plateformes de Sleipner, et de Gudrun, ainsi que les champs associés, fonctionnent désormais en partie grâce à l'énergie terrestre, permettant de réduire les émissions annuelles du plateau continental norvégien (NCS) de quelque 160 000 tonnes de CO2.



' L'électrification est l'outil le plus efficace de notre boîte à outils dans notre quête pour atteindre l'objectif national de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production pétrolière et gazière norvégienne d'ici 2030 ', déclare Geir Tungesvik, vice-président exécutif des projets, du forage et des approvisionnements.



L'une des deux turbines à gaz opérationnelles de la plate-forme Sleipner A sera progressivement arrêtée dans le cadre d'une transition pertinente des systèmes vers l'utilisation de l'électricité à partir du rivage. L'autre turbine à gaz servira de source d'énergie de secours pendant une phase de rodage.



À plus long terme, Sleipner aura la possibilité de fonctionner pleinement à partir de l'énergie terrestre.





Valeurs associées EQUINOR Tradegate +0.60% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl -0.18% EQUINOR OTCBB 0.00%