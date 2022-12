Equinor: électrification de la plateforme Njord A information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 15:05

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'une collaboration avec OKEA, Equinor annonce l'électrification de la plateforme Njord A et la modernisation du navire flottant de stockage et de déchargement (FSO), Njord Bravo.



'Cela réduira les émissions de la production et les émissions norvégiennes de CO2 de plus de 130 000 tonnes par an à partir de 2027', a déclaré Trond Bokn, vice-président senior pour le développement de projets chez Equinor.



L'électrification de la plateforme permettra en effet de se passer des deux turbines à gaz existantes qui permettaient la production électrique sur place.



Njord A et Njord Bravo pourront alors assurer la production et la création de valeur pour 20 années supplémentaires.