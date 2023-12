Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: devrait acquérir le champ Linnorm auprès de Shell information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 15:44









(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé hier avoir conclu un accord pour acquérir la participation de Shell dans la découverte du champ Linnorm en mer de Norvège et en assurer l'exploitation.



Aux termes de cet accord, Equinor acquerra une participation de 30 % dans le PL 255 couvrant la découverte de Linnorm, à condition de reprendre le navire d'exploitation à A/S Norske Shell.

L'accord devrait être finalisé au cours du premier trimestre 2024.



' Grâce à cette acquisition, Equinor renforcera sa position dans la région de Halten, conformément à notre stratégie d'optimisation de notre portefeuille sur le plateau continental norvégien . Nous connaissons bien cette région, où nous disposons déjà de centres de production et où nous voyons encore des opportunités intéressantes ', déclare Kjetil Hove, vice-président exécutif de l'exploration et de la production en Norvège chez Equinor.



Découvert en 2005, le champ de Linnorm en mer de Norvège constitue la plus grande découverte de gaz non exploitée sur le NCS. On estime que Linnorm contient environ 25 à 30 milliards de mètres cubes (bcm) de ressources gazières récupérables.







