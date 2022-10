Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: démission du vice-président Al Cook information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 11:43









(CercleFinance.com) - Al Cook, vice-président exécutif pour l'exploration et la production internationales, a informé le groupe pétro-gazier norvégien Equinor qu'il allait démissionner pour devenir PDG d'une entreprise extérieure au secteur de l'énergie.



Afin de garantir un bon passage de témoin à son successeur, Al Cook conservera son poste actuel au sein d'Equinor jusqu'au 1er avril 2023 au plus tard.



Al Cook a rejoint Equinor en 2016. De mai 2018 à janvier 2021, il a occupé le poste de vice-président exécutif pour la stratégie mondiale et le développement commercial.





