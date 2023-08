Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: démarrage de la production pour Statfjord Ost information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 11:07









(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé vendredi le démarrage avec six mois d'avance de la production de son projet Statfjord Ost en Mer du Nord, qui doit lui permettre d'ajouter des ressources de quelque 26 millions de barils d'équivalent pétrole par jour.



La compagnie énergétique norvégienne explique que le coût de lancement de ce projet, qui prévoit le forage de trois nouveaux puits en complément des deux existants, devrait être conforme aux estimations, en dépit des tensions inflationnistes et de la chute de la couronne norvégienne.



Il s'agit plus exactement d'une extension de la durée de vie du champ Statfjord Ost, dont la production avait débuté en 1994, devant se caractériser par une amélioration de 58% à 63% du taux de récupération du pétrole sur le site.





