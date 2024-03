Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: démarrage d'une centrale solaire au Brésil information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 14:27









(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé vendredi que son projet solaire de Mendubim, au Brésil, était désormais opérationnel, ce qui devrait lui permettre d'accroître de 30% sa production électrique dans le pays.



Le groupe énergétique norvégien souligne que le site, qui affiche une capacité de 531 MW, produira environ 1,2 TWh d'électricité par an.



Equinor précise que 60% de la production sera destinée à l'usine Alunorte du groupe industriel norvégien Novo Nordisk, l'une des plus grandes raffineries d'alumine du monde, dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement PPA de 20 ans.



Le reste de la production sera commercialisé sur le marché.





