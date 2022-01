Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Equinor: découvre un nouveau gisement en mer du Nord information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 12:03

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir découvert un nouveau gisement de pétrole en mer du Nord. Sa taille est évalué entre 3,3 et 5,2 millions de m³ équivalent pétrole soit entre 21 et 33 millions de barils, selon les estimations préliminaires.



'Nous considérons cette découverte comme commercialement viable et envisagerons de la lier à la plate-forme Troll B ou Troll C', précise Geir Sørtveit, vice-président senior des opérations d'exploration et de production chez Equinor.



'De telles découvertes à proximité d'infrastructures existantes se caractérisent par une rentabilité élevée, une courte période de récupération et de faibles émissions de CO2 ', ajoute le responsable.