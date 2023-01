Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: découverte gazière sur le plateau norvégien information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 12:40









(CercleFinance.com) - Equinor et ses partenaires Wintershall Dea et Petoro annoncent une découverte commerciale de gaz dans la licence de production 1128, sur le plateau continental norvégien (NCS).



La découverte est estimée entre 2 et 11 milliards de mètres cubes standard de gaz récupérable, soit environ 12,6 à 69,2 millions de barils d'équivalent pétrole.



'Nous allons, avec nos partenaires, envisager de rattacher cette découverte à l'Irpa (un développement sous-marin qui sera relié à la plate-forme Aastad Hansteen) pour laquelle nous avons récemment soumis un plan de développement et d'exploitation', a déclaré Grete B. Haaland, vice-présidente senior d'Equinor chargé de l'exploration et de la production Nord.





Valeurs associées EQUINOR Tradegate +1.23% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl -0.36% EQUINOR OTCBB -2.05%