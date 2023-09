Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: décision finale d'investissement pour Rosebank information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 14:41









(CercleFinance.com) - Equinor et son partenaire Ithaca Energy ont annoncé mercredi avoir pris leur décision finale d'investissement, à hauteur de 3,8 milliards de dollars, concernant le projet de Rosebank, situé sur le plateau continental britannique de la mer du Nord.



Le démarrage de ce champ pétrolier, qui se trouve à 130 kilomètres au nord-ouest des îles Shetland dans une profondeur d'eau de l'ordre de 1.100 mètres, est prévue en 2026 ou 2027.



Ses ressources sont estimées autour de 300 millions de barils, dont 245 millions rien que pour la première phase du programme.



C'est TechnipFMC qui a été retenu pour conduire les travaux d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) pour la conception de la plateforme et l'approvisionnement en conduites, ombilicaux et canalisations des structures sous-marines.



Dans un communiqué, Equinor rappelle qu'il fournit aujourd'hui 29% du gaz consommé au Royaume-Uni et près de 15% du pétrole du pays.



Dans un communiqué séparé, le groupe énergétique norvégien a également annoncé mercredi avoir signé avec l'autrichien OMV un accord d'approvisionnement en gaz pour une durée de cinq ans.





