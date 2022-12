Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: décision d'investissement pour le champ Krafla information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 10:10









(CercleFinance.com) - Avec Aker BP, Equinor annonce avoir pris une décision d'investissement et soumettra aujourd'hui au ministre du Pétrole et de l'Énergie norvégien un plan de développement et d'exploitation du champ offshore de Krafla, dont les ressources récupérables sont évaluées à 325 millions de barils équivalent pétrole.



Les investissements totaux pour Krafla sont estimés à environ 46 milliards de couronnes norvégiennes, soit 4,3 milliards d'euros environ.



'Avec un modèle d'exploitation entièrement nouveau, la conception technologiquement innovante améliorera la sécurité, réduira les coûts d'exploitation et se traduira par des émissions de CO2 proches de zéro provenant de la production ', a assuré Trond Bokn, vice-président senior d'Equinor pour le développement de projets.



La planification de la maintenance sera par exemple optimisée à l'aide de jumeaux numériques. Le plan est d'effectuer l'entretien à l'occasion de campagnes annuelles.



Avec son approvisionnement électrique depuis la terre, 'Krafla sera un leader mondial en matière de faibles émissions de CO2 provenant de la production, calculées à 0,4 kg par baril d'équivalent pétrole', conclut Equinor.





