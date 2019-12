Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : décision d'investissement finale en Sibérie Cercle Finance • 24/12/2019 à 11:16









(CercleFinance.com) - Equinor et son partenaire russe Rosneft annoncent avoir pris la décision d'investissement finale pour un champs pétro-gazier conventionnel sur terre ferme situé en Sibérie occidentale, qui s'inscrit dans leur accord de coopération stratégique signé en 2012. Ce projet Komsomolskoye Nord représente des volumes recouvrables estimés, au premier stade, à 250 millions de barils de pétrole et 23 milliards de mètres cubes de gaz. La coentreprise détenant le projet est détenue à 33,3% par le Norvégien et 66,7% par le Russe.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +1.80% EQUINOR LSE Intl +0.35% EQUINOR OTCBB 0.00%