Equinor: début du stockage par batterie à Blandford Road

(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir que son actif de stockage de batteries de Blandford Road (Royaume-Uni) est entré en service et témoigne de l'ambition d'Equinor de fournir des solutions électriques flexibles dans le pays.



D'une capacité de stockage de 25 MW/50 MWh, Blandford Road est entièrement détenu par Equinor et sera exploité par la société britannique de stockage par batteries Noriker Power, dans laquelle Equinor détient une participation de 45 %.



Composé d'environ 150 batteries lithium-ion, Blandford Road peut stocker suffisamment d'électricité pour alimenter 75 000 foyers britanniques pendant deux heures.



Pour rappel, la stratégie britannique de sécurité énergétique fixe l'ambition que 95 % de l'électricité du Royaume-Uni soit à faible émission de carbone d'ici 2030, et les systèmes de stockage par batterie peuvent jouer un rôle important dans cette transition.





