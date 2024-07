Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: début d'exploitation du champ de Lavrans information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Equinor et ses partenaires Petoro, Vår Energi et TotalEnergies EP Norge ont démarré la production du premier puits Lavrans dans la région de Kristin Sud, en mer du Nord norvégienne, le 7 juillet.



Il s'agit de la première phase du projet Kristin South.



Un équipement sous-marin a été installé et relié à la plate-forme Kristin, qui traite désormais le pétrole et le gaz du premier puits du champ de Lavrans. Le gaz sera exporté via le système de gazoducs vers le marché européen, tandis que le pétrole sera transporté vers le marché par bateau via le navire de stockage Åsgard C.



Quatre puits supplémentaires sont prévus dans le cadre de la première phase du projet Kristin Sud, trois sur le champ de Lavrans et un dans le segment Q du champ de Kristin.



La production attendue dans la première phase du projet Kristin South est dans le PDO estimée à 6,2 GSm3 de gaz et 1,9 MSm3 de pétrole (un total de 58,2 millions de barils équivalent pétrole).





Valeurs associées EQUINOR 293,65 NOK LSE Intl -3,13%