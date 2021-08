Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 13:12









(CercleFinance.com) - Equinor grappille moins de 1% sur l'OMX sur fond de propos favorables de Berenberg qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe pétro-gazier norvégien, avec un objectif de cours ajusté de 210 à 215 couronnes norvégiennes. 'Equinor reste bien positionné selon nous, bénéficiant des prix élevés du pétrole et du gaz européens avec une production attractive à bas coûts, tout en ayant une exposition limitée à de faibles marges de raffinage', estime le broker, tout en abaissant ses BPA 2021 et 2022.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +0.50% EQUINOR LSE Intl +0.65% EQUINOR OTCBB 0.00%