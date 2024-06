Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: coopération avec GRTgaz dans le transport du CO2 information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 13:02









(CercleFinance.com) - GRTgaz et Equinor ont annoncé lundi la signature d'un accord de coopération pour la mise en place d'une chaîne de transport et de stockage géologique du CO2 entre la France et la Norvège.



Ce projet vise à décarboner à partir de 2029 la zone industrialo-portuaire de Dunkerque ainsi que son territoire, qui représente en France 20% des émissions de CO2 de l'industrie française.



Le projet comprend le développement par GRTgaz sur la zone industrielle de Dunkerque d'un réseau terrestre de canalisations de 30 km qui transportera le CO2 capté par les émetteurs industriels jusqu'à une station de compression.



De là, le CO2 sera transporté à travers une canalisation offshore de grande capacité développée par Equinor jusqu'à des stockages géologiques sûrs et permanents sous le fond de la mer au large de la Norvège.





