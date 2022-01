Equinor: contrats finalisés dans l'Etat de New York information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 11:20

(CercleFinance.com) - Equinor et bp annoncent avoir conclu avec l'Etat de New York une série d'accords prévoyant l'approvisionnement en énergie éolienne à partir de trois gigantesques projets situés au large des cotes américaines.



Ces contrats de vente dits 'PSA' (purchase and sale agreements) ont été signés avec la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA), la société d'intérêt public de l'Etat.



Ils viennent finaliser les marchés qui avaient été octroyés aux deux groupes en janvier 2021 en vue de la fourniture d'énergie éolienne à l'Etat de New York.



Cette entente constitue l'un des plus grands accords jamais signés aux Etats-Unis en matière d'énergies renouvelables.



Aux termes du contrat, Equinor et bp fourniront à partir de leurs parcs éoliens 'offshore' d'Empire Wind 1, Empire Wind 2 et Beacon Wind 1 suffisamment d'électricité pour alimenter deux millions de foyers new yorkais.