Equinor: contrat de forage avec Valaris au Brésil

(CercleFinance.com) - Equinor a signé avec Valaris le contrat de forage du projet Raia au Brésil. Raia est l'un des plus importants projets gaziers en cours de développement au Brésil.



Le démarrage des activités de forage est prévu pour 2026. L'objectif est de forer six puits jusqu'à ce que la production commence en 2028. La valeur totale du contrat est estimée à 498 millions de dollars.



Raia est situé dans la région pré-salifère du bassin de Campos, à environ 200 km de la côte, à des profondeurs d'eau allant jusqu'à 2900 m. Il contient du gaz naturel et du pétrole/condensat. Il contient des réserves récupérables de gaz naturel et de pétrole/condensat de plus d'un milliard de barils d'équivalent pétrole (bep).



'Notre objectif est de continuer à apporter de l'énergie aux gens et du progrès à la société, en recherchant toujours de meilleures technologies, de meilleurs partenariats et de meilleures solutions ', a déclaré Veronica Coelho, directrice d'Equinor au Brésil.





