Equinor : contrat de 5 milliards de NOK avec Aibel

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir signé des contrats avec Aibel d'une valeur d'environ cinq milliards de NOK, options comprises, au nom de ses partenaires de licence pour les champs de Krafla, Gina Krog, Astérix et Gassco à Kårstø, témoignant de la forte activité à venir en Norvège dans les années à venir. Aibel a ainsi remporté un contrat d'ingénierie et de conception front-end (FEED) pour la plate-forme de traitement sans pilote du champ de Krafla. Par ailleurs, les partenaires de licence de Gina Krog ont décidé d'investir dans une nouvelle solution d'exportation de pétrole sur le champ de Gina Krog. Aibel a remporté un contrat de mise en oeuvre pour des modifications sur Gina Krog et Sleipner A pour attacher les plates-formes ensemble par le nouveau pipeline. Aibel s'est aussi vu attribuer une étude FEED, afin de lier le champ d'Astérix à la plate-forme Aasta Hansteen. Enfin, au nom de l'opérateur Gassco et du partenariat Gassled, Equinor a attribué à Aibel un contrat FEED pour l'électrification des turbines et des chaudières à pression de l'usine de traitement de Kårstø.

