Cercle Finance • 10/06/2022 à 10:31

Equinor: contrat d'achat de GNL auprès de Cheniere









(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé hier un accord d'achat de 1,75 millions de tonnes de GNL par an à partir de 2026 et pour une durée de 15 ans auprès de Cheniere.



Ce nouvel accord ajoutera de nouveaux volumes au portefeuille gazier déjà important d'Equinor composé de gazoduc et de GNL.



'Je suis très heureux que nous ayons conclu un accord à long terme avec Cheniere, le plus grand producteur américain de GNL', assure Helge Haugane, vice-président senior Gas & Power d'Equinor. 'Le GNL jouera un rôle crucial dans la sécurité énergétique. En renforçant notre position dans ce segment, nous serons encore mieux positionnés en tant que fournisseur d'énergie fiable à long terme', ajoute-t-il.







