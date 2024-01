Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor:confie l'exploitation d'hélicoptères à Lufttransport information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 16:48









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir attribué à Lufttransport RW AS un contrat portant sur l'exploitation de deux nouveaux hélicoptères de recherche et de sauvetage (SAR) destinés aux zones de Troll et Oseberg.



'Ce contrat renforce notre résilience et garantit une capacité accrue des hélicoptères. Lufttransport RW AS dispose d'une vaste expérience dans l'exploitation d'hélicoptères et nous sommes impatients de travailler avec eux', a indiqué en substance Ørjan Kvelvane, vice-président senior d'Equinor pour le soutien aux opérations conjointes.



Les deux hélicoptères (des Leonardo AW 139, qualifiés pour survoler le NCS - plateau continental norvégien) seront opérationnels à partir de 2026.

Les nouveaux hélicoptères feront partie du système d'intervention d'urgence SAR et effectueront des missions dans la région de Troll et Oseberg, au nord de la mer du Nord.







