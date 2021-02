Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : conclut un accord de vente avec Eni Cercle Finance • 26/02/2021 à 17:46









(CercleFinance.com) - Equinor a conclu l'accord concernant la vente d'une participation de 10% dans les actifs de Dogger Bank A (1 200 MW) et Dogger Bank B (1 200 MW) à Eni. Dans le cadre de cette transaction, Eni a également conclu un accord d'achat d'une participation de 10% dans les actifs de Dogger Bank A et Dogger Bank B auprès de SSE, aux mêmes conditions. A la suite de cette opération, la nouvelle participation globale dans Dogger Bank A et Dogger Bank B est la suivante: SSE Renewables (40%), Equinor (40%) et Eni (20%). Il s'agit de la troisième transaction éolienne offshore d'Equinor en moins de deux ans. Les trois transactions combinées (cessions d'intérêts non exploités dans les projets Arkona, Empire Wind / Beacon Wind et Dogger Bank A et B) ont généré un gain comptable d'environ 1,5 milliard USD, affirme Equinor. La troisième phase du parc éolien, Dogger Bank C (1 200 MW), est en cours de développement selon un calendrier différent. Il n'y a pas de changement dans la propriété de cette phase, dans laquelle Equinor et SSE détiennent chacun une participation de 50%.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -5.44% EQUINOR LSE Intl -2.50% EQUINOR OTCBB -5.97%