Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : clôture financière du projet Dogger Bank C information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 10:56









(CercleFinance.com) - Equinor et SSE, copropriétaires des parcs éoliens de Dogger Bank, ont annoncé aujourd'hui la clôture financière de la troisième phase du projet, Dogger Bank C. 'Les conditions obtenues sont parmi les meilleures jamais réalisées pour un projet éolien offshore de construction au Royaume-Uni', assure même Equinor. Le total des facilités de crédit senior s'élève à 2,5 milliards de livres sterling, plus des facilités auxiliaires d'environ 0,4 milliard de livres sterling. Il est aussi prévu qu'Eni prenne une participation de 20% dans le projet, reprenant 10% à Equinor et à SSE. Une fois la transaction terminée, la nouvelle participation globale dans Dogger Bank C sera SSE Renewables (40%), Equinor (40%) et Eni (20%).

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +2.39% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE -100.00% EQUINOR LSE Intl +1.49% EQUINOR OTCBB 0.00%