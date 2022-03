Equinor: choisit le consortium GE-BOND pour Empire Wind 1 information fournie par Cercle Finance • 22/03/2022 à 17:00

(CercleFinance.com) - Le consortium 'GE-BOND', formé entre le département Grid Solutions de GE Renewable Energy et BOND Civil & Utility Construction, annonce avoir remporté un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction auprès d'Empire Offshore Wind, une joint-venture entre Equinor et bp, afin de fournir une sous-station terrestre numérique à la pointe de la technologie pour Empire Wind 1, l'un des premiers projets de parcs éoliens offshore de New York.



Le projet Empire Wind 1 doit s'étirer sur une superficie de 80 000 acres, dans les eaux fédérales, à une moyenne de 20 milles au sud de Long Island, et alimenter plus de 500 000 foyers new-yorkais.



Le consortium GE-BOND sera responsable de la livraison de la sous-station terrestre et du câble d'interconnexion à Brooklyn, ainsi que de la conception et la fourniture des systèmes électriques haute tension pour la sous-station offshore.



Le développement des sous-stations onshore et offshore commencera cette année, tandis que la construction est prévue pour le second sme cours du second semestre 2023.