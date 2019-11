Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : cède un actif onshore au Texas à Repsol Cercle Finance • 08/11/2019 à 12:32









(CercleFinance.com) - Equinor a signé un accord en vue de la vente à Repsol de sa participation de 63% dans son actif onshore Eagle Ford au Texas, cédant par ailleurs l'opération du projet. L'accord couvre la totalité de la participation d'Equinor dans l'actif. À la suite de cette transaction, Repsol détiendra 100% de l'actif. La transaction porte sur un montant de 325 millions de dollars. Cette cession fait partie de la stratégie d'Equinor visant à optimiser son portefeuille onshore américain, en améliorant la flexibilité financière et en concentrant les investissements sur des projets de base.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate -0.64% EQUINOR LSE Intl +0.25% EQUINOR OTCBB -0.49%