Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: cède des parts de licences de production information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - Equinor annonce vendre 19,5 % de ses parts dans les licences de production PL 048E (qui appartient au champ Eirin) et PL 1201 à PGNiG Upstream Norway AS, équilibrant ainsi la répartition des parts avec la plateforme Gina Krog.



Le plan de développement pour Eirin, approuvé en janvier 2024, prévoit une installation sous-marine raccordée à la plateforme Gina Krog. Celle-ci devrait être effective à compter de l'été 2024.



Selon Equinor, cette cession permettra finalement d'optimiser la production et prolongera la durée de vie du champ Gina Krog.



La transaction prendra effet le 1er janvier 2024, sous réserve de l'approbation du ministère.





Valeurs associées EQUINOR 291.78 NOK LSE Intl -4.17%