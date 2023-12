Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: ca céder ses derniers actifs en Azerbaïdjan à SOCAR information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 12:55









(CercleFinance.com) - Equinor annonce la signature d'un accord prévoyant la vente de tous ses actifs restants en Azerbaïdjan à SOCAR, la Compagnie pétrolière d'État de la République d'Azerbaïdjan.



Les actifs comprennent une participation non exploitée de 7,27 % dans les champs pétrolifères Azeri Chirag Gunashli (ACG) dans le secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne, une participation de 8,71 % dans l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) et 50 % dans le champ Karabagh.



SOCAR détient déjà une participation de 25,0 % dans ACG, une participation de 25,0 % dans BTC via Azerbaïdjan BTC Limited et 50 % dans Karabagh.



Pour rappel, ACG, exploité par bp, est le plus grand champ pétrolier du secteur azerbaïdjanais du bassin caspien et le pipeline BTC sert à transférer le pétrole brut vers la côte méditerranéenne turque.



' Avec SOCAR et les autres partenaires d'ACG, nous avons créé une valeur significative pour le partenariat et pour la société azerbaïdjanaise. SOCAR est bien placé pour créer davantage de valeur à partir de ses actifs à long terme et nous avons apprécié l'étroite collaboration au fil des années ', a déclaré Philippe Mathieu, vice-président exécutif d'Equinor pour l'exploration et la production internationales.





