Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor : bien orienté avec des propos de broker Cercle Finance • 25/06/2021 à 13:46









(CercleFinance.com) - Equinor s'adjuge près de 4% sur l'OMX, sur fond de propos de Berenberg qui réitère sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe énergétique norvégien, avec un objectif de cours relevé de 180 à 210 couronnes norvégiennes. 'La journée investisseurs du 15 juin a mis en lumière une croissance continue de la production, des rendements en hausse pour les actionnaires et une position avantageuse dans l'éolien offshore', souligne le broker qui relève ses estimations de BPA 2021-23.

Valeurs associées EQUINOR Tradegate +0.87% EQUINOR LSE Intl 0.00% EQUINOR OTCBB 0.00%